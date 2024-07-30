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17:49, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Бывшего ведущего «Би-би-си» обвинили в создании детского порно

Фото: Chris Jackson / Reuters

Бывшего известного ведущего телеканала «Би-би-си» Хью Эдвардса обвинили в создании детской порнографии. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что 26 июня экс-ведущему «Би-би-си» предъявили обвинения в создании и распространении детского порно. По версии следствия, Эдвардс совершал преступления в период с декабря 2020 года по апрель 2022 года.

Телеведущий был арестован в ноябре прошлого года, но позднее отпущен под залог. Если Эдвардса признают виновным, то ему грозит до десяти лет тюрьмы.

В апреле Эдвардс заявил о завершении карьеры после 40 лет работы. По словам ведущего, он ушел с «Би-би-си» из-за рекомендации врачей.

В июле 2023 года стало известно, что британского телеведущего, имя которого не называлось, обвинили в приобретении интимных фотографий у подростка. С 2020 года он отправил несовершеннолетнему около 35 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). Позднее сообщалось, что этим сотрудником СМИ оказался Эдвардс.

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