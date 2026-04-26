Белоусов прибыл в КНДР

Министр Белоусов встретится в КНДР с руководством и командованием ВС страны

Министр обороны России Андрей Белоусов в воскресенье, 26 апреля, прибыл в Пхеньян. Как сообщает РИА Новости, в ходе визита он проведет переговоры с высшим руководством Корейской Народно-Демократической Республики и командованием вооруженных сил страны.

Также запланировано участие главы российского оборонного ведомства в торжественных и памятных мероприятиях.

Уточняется, что в аэропорту столицы КНДР Белоусова встречал министр обороны страны генерал армии Но Гван Чхоль.

В начале апреля Белоусов прибыл с инспекцией в воюющую на сложном для Вооруженных сил Украины (ВСУ) участке группировку войск «Центр».