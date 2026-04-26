40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

07:48, 26 апреля 2026

Белоусов прибыл в КНДР

Министр Белоусов встретится в КНДР с руководством и командованием ВС страны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов в воскресенье, 26 апреля, прибыл в Пхеньян. Как сообщает РИА Новости, в ходе визита он проведет переговоры с высшим руководством Корейской Народно-Демократической Республики и командованием вооруженных сил страны.

Также запланировано участие главы российского оборонного ведомства в торжественных и памятных мероприятиях.

Уточняется, что в аэропорту столицы КНДР Белоусова встречал министр обороны страны генерал армии Но Гван Чхоль.

В начале апреля Белоусов прибыл с инспекцией в воюющую на сложном для Вооруженных сил Украины (ВСУ) участке группировку войск «Центр».

    Последние новости

    «Отличный вечер в Вашингтоне!» Трампа нагнули и вывели с торжественного ужина из-за стрельбы

    Белоусов прибыл в КНДР

    ВСУ выпустили по России сотни беспилотников

    Россиянам порекомендовали два вида суши при похудении

    Стало известно об использовании бригады ВСУ как «пушечное мясо»

    Пассажиры пострадали из-за загоревшегося двигателя самолета

    Дачников предупредили об уголовной ответственности за один тип обработки земли

    Чемпионат по поросячьему визгу прошел в европейском городе

    В Подмосковье нашли лося с идеальным знанием правил дорожного движения

    Финны возмутились втягиванием страны в конфликт с Россией

    Все новости
