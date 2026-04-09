Белоусов прибыл с инспекцией в воюющую на сложном участке СВО группировку

Глава МО Белоусов проверил воюющую на сложном для ВСУ участке группу «Центр»

Глава Министерства обороны России (МО) Андрей Белоусов прибыл с инспекцией в воюющую на сложном для Вооруженных сил Украины (ВСУ) участке группировку войск «Центр». Об этом журналистам сообщили в российском оборонном ведомстве.

В сообщении Минобороны говорится, что Белоусов проверил ход выполнения этой группой войск боевых задач и заслушал доклады ее командиров.

Направление, на котором ведут боевые действия военные группировки, считается сложным для ВСУ, так как украинские соединения несут там серьезные потери, стремясь удержать контроль над славянско-краматорской агломерацией. Об ожесточенности боев в зоне действия группы «Центр» заявлял и глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее сообщалось о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ.