13:28, 9 апреля 2026Россия

Белоусов прибыл с инспекцией в воюющую на сложном участке СВО группировку

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава Министерства обороны России (МО) Андрей Белоусов прибыл с инспекцией в воюющую на сложном для Вооруженных сил Украины (ВСУ) участке группировку войск «Центр». Об этом журналистам сообщили в российском оборонном ведомстве.

В сообщении Минобороны говорится, что Белоусов проверил ход выполнения этой группой войск боевых задач и заслушал доклады ее командиров.

Направление, на котором ведут боевые действия военные группировки, считается сложным для ВСУ, так как украинские соединения несут там серьезные потери, стремясь удержать контроль над славянско-краматорской агломерацией. Об ожесточенности боев в зоне действия группы «Центр» заявлял и глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее сообщалось о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ.

