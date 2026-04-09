Стало известно о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ

11:01, 9 апреля 2026

В российском приграничье появился крайне опасный дрон ВСУ Марсианин-2
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В российском приграничье появился крайне опасный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), известный под названиями «Марсианин-2» и Hornet. Об этом сообщил связанный с проектом «Приzрак Новороссии» Telegram-канал «Молот Vедьм».

По информации работающих с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотниками специалистов проекта, указанное вооружение представляет опасность для российских тылов, так как может использоваться как днем, так и в сумерках, а также почти не слышно вплоть до самого подлета. «Это крайне опасный БПЛА: его плохо слышно, не видят детекторы, он летает глубоко в наши тылы и устойчив к РЭБ», — утверждают авторы проекта.

Отмечается, что подбить этот дрон из стрелкового оружия крайне сложно, так как для успешного поражения необходимо точно попасть в боевую часть, полетный контроллер или батарею вооружения. Авторы канала также утверждают, что упомянутый БПЛА появлялся не только близ основного фронта в зоне специальной военной операции, но и на белгородском направлении.

Ранее Минобороны России выпустило заявление о мощной атаке ВСУ после слов Владимира Зеленского о готовности к перемирию. Тот утверждал, будто Киев всегда был готов к прекращению огня.

