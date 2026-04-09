Минобороны России выпустило сообщение о мощной атаке ВСУ после слов Зеленского о перемирии

В ночь на 9 апреля ВСУ выпустили по территории России 69 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 8 на 9 апреля выпустили по территории России десятки беспилотников. Сообщение о мощной атаке украинских войск опубликовало российское Минобороны.

По информации оборонного ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 69 летательных аппаратов. Атаке подверглись три региона — Курская и Астраханская области, а также Краснодарский край. Кроме того, дроны ВСУ были уничтожены над акваторией Азовского моря. Все беспилотники относились к самолетному типу.

Мощная атака на регионы России была совершена после слов Владимира Зеленского о перемирии. По его словам, Киев всегда был готов к прекращению огня, и перемирие создаст хорошие условия для переговоров.

«Мы готовы отвечать зеркально, если российская сторона прекратит удары. Очевидно для всех, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей», — заявил он.