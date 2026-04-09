Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 9 апреля 2026Россия

Минобороны России выпустило сообщение о мощной атаке ВСУ после слов Зеленского о перемирии

В ночь на 9 апреля ВСУ выпустили по территории России 69 беспилотников
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 8 на 9 апреля выпустили по территории России десятки беспилотников. Сообщение о мощной атаке украинских войск опубликовало российское Минобороны.

По информации оборонного ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 69 летательных аппаратов. Атаке подверглись три региона — Курская и Астраханская области, а также Краснодарский край. Кроме того, дроны ВСУ были уничтожены над акваторией Азовского моря. Все беспилотники относились к самолетному типу.

Мощная атака на регионы России была совершена после слов Владимира Зеленского о перемирии. По его словам, Киев всегда был готов к прекращению огня, и перемирие создаст хорошие условия для переговоров.

«Мы готовы отвечать зеркально, если российская сторона прекратит удары. Очевидно для всех, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok