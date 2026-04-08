Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

На фоне двухнедельного перемирия на Ближнем Востоке украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением к России. По его утверждению, Киев якобы всегда призывал к прекращению огня.

Говоря о военном конфликте США и Ирана, Зеленский высоко оценил действия Вашингтона и не преминул отметить вклад Украины. Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради безопасности, указал он, добавив, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на весь мир. Он также провел очевидную аналогию с российско-украинским конфликтом и озвучил свое предложение Москве.

Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если российская сторона прекратит удары. Очевидно для всех, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей Владимир Зеленский президент Украины

Между тем заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа воспринял предложение политика скептически.

Он считает, что слова президента Украины направлены на то, чтобы выиграть время на перевооружение войск. «Это игра. Мы изначально и в 2014 году, и в 2022 году, и в последующие [годы] говорили: вот условия, пожалуйста, это условия и для мирного соглашения, и для перемирия», — напомнил Чепа.

Посольство Ирана в ЮАР назвало Зеленского клоуном

Такая реакция последовала за обращением Зеленского, посвященным результатам заседания Совета Безопасности ООН по закрытию Ормузского пролива.

Зеленский назвал СБ ООН неэффективным, так как орган не смог принять меры «перед лицом такой глобальной угрозы, как блокада Ормузского пролива иранским режимом». Кроме того, президент Украины сравнил ситуацию с Ормузским проливом с попытками российской стороны блокировать украинские порты и судоходство на Черном море.

«Сейчас не самое подходящее время обращать внимание на клоуна. Но режимами являются Америка и Израиль, а не Иран», — ответили на это в иранском посольстве в Южно-Африканской Республике.

На Украине заявили о крахе военной стратегии Зеленского из-за Ирана

Из-за войны США в Иране военная стратегия президента Украины, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах по всем пунктам, заявило издание «Страна». «И ранее многие сомневались в реалистичности такой стратегии. Но после начала войны в Иране она оказалась на грани краха практически по всем пунктам», — писало издание.

Отмечается, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина теряет западную поддержку, а Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.

Между тем украинский политолог Руслан Бортник говорил, что генералы Вооруженных сил Украины в кулуарных беседах признают, что российские войска могут завершить взятие под контроль оставшейся части Донбасса значительно быстрее, чем рассчитывали в Киеве. Он признал, что наступление Вооруженных сил России может ускориться, и, ссылаясь на украинских генералов, спрогнозировал, что РФ возьмет под контроль весь Донбасс осенью.