«Страна.ua»: Из-за войны в Иране военная стратегия Зеленского потерпела крах

Из-за войны США в Иране военная стратегия президента Украины Владимира Зеленского, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах по всем пунктам. Об этом заявило в Telegram издание «Страна.ua».

«И ранее многие сомневались в реалистичности такой стратегии. Но после начала войны в Иране она оказалась на грани краха практически по всем пунктам», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина теряет западную поддержку, а Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.

Ранее волонтер Вооруженных сил Украины Геннадий Друзенко описал будущее страны словами «гражданская война, распад и руины». По его словам, конфликт между подлежащим мобилизации гражданским населением и военкомами создает угрозу распада из-за того, что вместо общего закона каждая группа начинает жить по собственной правде и воле.