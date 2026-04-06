Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 6 апреля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о полном крахе военной стратегии Зеленского

«Страна.ua»: Из-за войны в Иране военная стратегия Зеленского потерпела крах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за войны США в Иране военная стратегия президента Украины Владимира Зеленского, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах по всем пунктам. Об этом заявило в Telegram издание «Страна.ua».

«И ранее многие сомневались в реалистичности такой стратегии. Но после начала войны в Иране она оказалась на грани краха практически по всем пунктам», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина теряет западную поддержку, а Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.

Ранее волонтер Вооруженных сил Украины Геннадий Друзенко описал будущее страны словами «гражданская война, распад и руины». По его словам, конфликт между подлежащим мобилизации гражданским населением и военкомами создает угрозу распада из-за того, что вместо общего закона каждая группа начинает жить по собственной правде и воле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok