09:48, 6 апреля 2026

Волонтер ВСУ Друзенко: Украину ждут гражданская война, распад и руины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Украину в случае продолжения конфликта с Россией ждут гражданская война, распад и руины. Так будущее страны описал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Друзенко.

«Бесконечная война, без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок, с зависимостью от партнеров ведет к истощению, за которым может последовать цепная реакция гражданской войны и руины», — заявил волонтер.

Он добавил, что продолжение конфликта между подлежащим мобилизации гражданским населением и военкомами создает угрозу распада из-за того, что вместо общего закона каждая группа начинает жить по собственной правде и воле.

Ранее стало известно, что украинцев в Харьковской области под видом эвакуации стали загонять на принудительные работы. В Изюмском районе местные власти после организации принудительной эвакуации заставили жителей обустраивать позиции для ВСУ.

