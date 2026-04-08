Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 8 апреля 2026Россия

В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

Депутат Чепа: Слова Зеленского о прекращении огня — политическая игра
Никита Абрамов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по вопросу перемирия на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке является политической игрой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

Зеленский 8 апреля обратился к России. Он заявил, что Украина якобы всегда призывала к прекращению огня. Помимо того, украинский политик отметил, что Киев поддерживает «тишину» на Ближнем Востоке.

По мнению Чепы, слова президента направлены на то, чтобы выиграть время на перевооружение украинских войск.

«Это игра. Мы изначально и в 2014 году, и в 2022 году, и в последующие (годы — прим. «Ленты.ру») говорили: вот условия, пожалуйста, это условия и для мирного соглашения, и для перемирия», — напомнил парламентарий.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что из-за войны США в Иране военная стратегия Зеленского, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах по всем пунктам. Пока Украина теряет западную поддержку, Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

    Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok