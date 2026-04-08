Депутат Чепа: Слова Зеленского о прекращении огня — политическая игра

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по вопросу перемирия на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке является политической игрой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

Зеленский 8 апреля обратился к России. Он заявил, что Украина якобы всегда призывала к прекращению огня. Помимо того, украинский политик отметил, что Киев поддерживает «тишину» на Ближнем Востоке.

По мнению Чепы, слова президента направлены на то, чтобы выиграть время на перевооружение украинских войск.

«Это игра. Мы изначально и в 2014 году, и в 2022 году, и в последующие (годы — прим. «Ленты.ру») говорили: вот условия, пожалуйста, это условия и для мирного соглашения, и для перемирия», — напомнил парламентарий.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что из-за войны США в Иране военная стратегия Зеленского, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах по всем пунктам. Пока Украина теряет западную поддержку, Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.