08:08, 8 апреля 2026Мир

В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

Посольство Ирана в ЮАР назвало Зеленского клоуном из-за слов об Ормузе
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посольство Ирана в ЮАР высмеяло украинского лидера Владимира Зеленского после его обращения, посвященного результатам заседания Совета Безопасности ООН по закрытию Ормузского пролива. На своей странице в соцсети X диппредставительство назвало главу Украины клоуном.

Зеленский в своем посте назвал СБ ООН неэффективным, так как он не смог принять меры «перед лицом такой глобальной угрозы, как блокада Ормузского пролива иранским режимом». Он подчеркнул, что мир и безопасность в Персидском заливе влияют на стабильность рынка и стоимость жизни в каждой стране.

Кроме того, президент Украины сравнил ситуацию с Ормузским проливом с попытками российской стороны блокировать украинские порты и судоходство на Черном море. «Россия пыталась задушить нашу экономику. И мы нашли способ решить эту проблему решительными действиями, а не бездействием», — утверждает Зеленский.

«Сейчас не самое подходящее время обращать внимание на клоуна. Но режимами являются Америка и Израиль, а не Иран», — подчеркнули в иранском посольстве в Южно-Африканской Республике.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что из-за войны США в Иране военная стратегия Владимира Зеленского, нацеленная на истощение России, потерпела полный крах по всем пунктам. Пока Украина теряет западную поддержку, а Россия получает значительную прибыль от продажи нефти и газа.

