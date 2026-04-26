Губернатор Вологодской области рассказал об утечке серной кислоты после атаки ВСУ

Филимонов: Утечка серной кислоты после атаки ВСУ на Череповец ликвидирована

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Вологодскую область оказался пробит трубопровод серной кислоты на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит» в Череповце. Губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале рассказал подробности о последствиях.

По словам Филимонова, утечка серной кислоты ликвидирована. Выбросов опасных химических веществ нет.

На производственной площадке фосфорного комплекса также пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Незначительно повреждены производственные здания, а также повреждения получила световая опора.

«На данный момент режим атаки БПЛА снят, беспилотная опасность на территории региона сохраняется. Будьте внимательны», — добавил Филимонов.

