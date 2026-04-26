Губернатор Севастополя рассказал о страшных последствиях атаки ВСУ

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погиб мужчина, еще три человека получили ранения. О серьезных последствиях вражеской атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Погибший мужчина 1983 года рождения в момент атаки находился в автомобиле и получил осколочное ранение. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но спасти его не удалось.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал глава города.
Кроме того, по предварительной информации, пострадали три человека: пожилой мужчина и женщина в садоводческих товариществах (СТ) в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, а также молодой парень в районе Хрюкина. Всех пострадавших госпитализировали.
По сообщениям Спасательной службы Севастополя, много осколков вражеских беспилотников упали на территории Академии хореографии. Никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии.
В районе СТ «Фронтовик» от осколков сбитого БПЛА загорелась станция шиномонтажа, а в районе Фиолентовского шоссе пожар произошел в частном доме.
Также окна некоторых домов повреждены в районе Радиогорки, в районе Горпищенко, а в СТ Гераклея осколок от сбитого беспилотника пробил стену частного дома.
«Есть сообщения о попадании пуль в дома, окна, будьте осторожны», — добавил Развожаев.
В районе села Учкуевка повреждена газовая труба и еще в нескольких районах осколками повредило линии электропередач.
Всего над Черным морем и Севастополем было сбито 43 украинских беспилотника.
Ранее Михаил Развожаев сообщил о том, что был изменен порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться, для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.