Губернатор Севастополя рассказал о страшных последствиях атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, еще 3 человека пострадали

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погиб мужчина, еще три человека получили ранения. О серьезных последствиях вражеской атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Погибший мужчина 1983 года рождения в момент атаки находился в автомобиле и получил осколочное ранение. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но спасти его не удалось.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал глава города.

Кроме того, по предварительной информации, пострадали три человека: пожилой мужчина и женщина в садоводческих товариществах (СТ) в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, а также молодой парень в районе Хрюкина. Всех пострадавших госпитализировали.

По сообщениям Спасательной службы Севастополя, много осколков вражеских беспилотников упали на территории Академии хореографии. Никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии.

В районе СТ «Фронтовик» от осколков сбитого БПЛА загорелась станция шиномонтажа, а в районе Фиолентовского шоссе пожар произошел в частном доме.

Также окна некоторых домов повреждены в районе Радиогорки, в районе Горпищенко, а в СТ Гераклея осколок от сбитого беспилотника пробил стену частного дома.

«Есть сообщения о попадании пуль в дома, окна, будьте осторожны», — добавил Развожаев.

В районе села Учкуевка повреждена газовая труба и еще в нескольких районах осколками повредило линии электропередач.

Всего над Черным морем и Севастополем было сбито 43 украинских беспилотника.

Ранее Михаил Развожаев сообщил о том, что был изменен порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться, для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.