Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
00:44, 26 апреля 2026Россия

Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: Над Черным морем и Севастополем сбили 43 БПЛА ВСУ, есть пострадавшие
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Севастополь. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, по предварительной информации, есть двое пострадавших.

В районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранило молодого человека, который находился в автомобиле. А в районе Генерала Мельника осколочное ранение получила женщина.

Кроме того, в районе Радиогорки в трех домах осколками от сбитых беспилотников повреждены окна.

В районе поселка Учкуевка повреждена газовая труба.

Всего с 21:30 25 апреля к 00:19 26 апреля над Черным морем и Севастополем противовоздушной обороной и мобильными огневыми группами было уничтожено 43 украинских беспилотника.

В городе продолжает действовать воздушная тревога.

Ранее Михаил Развожаев сообщил о том, что по решению оперативного штаба был изменен порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться, для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.

