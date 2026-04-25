40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:27, 25 апреля 2026Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: ВСУ атакуют Севастополь, сбито девять БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 21:30 25 апреля атакуют Севастополь. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами уничтожено уже девять вражеских беспилотников.

Три из них было сбито в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент.

Информации о разрушениях и пострадавших не было.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», — добавил Развожаев.

В городе продолжает действовать воздушная тревога.

Губернатор также отметил, что по решению оперативного штаба был изменен порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться, для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в Белгородской области, а также гражданский легковой автомобиль, в результате чего пострадали четыре человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok