ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: ВСУ атакуют Севастополь, сбито девять БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 21:30 25 апреля атакуют Севастополь. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами уничтожено уже девять вражеских беспилотников.

Три из них было сбито в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент.

Информации о разрушениях и пострадавших не было.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», — добавил Развожаев.

В городе продолжает действовать воздушная тревога.

Губернатор также отметил, что по решению оперативного штаба был изменен порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться, для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в Белгородской области, а также гражданский легковой автомобиль, в результате чего пострадали четыре человека.