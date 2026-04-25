ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в российском регионе

22:29, 25 апреля 2026Россия

Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный дом в Алексеевке
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа влетел в многоквартирный дом в городе Алексеевка.

В результате загорелся балкон одной из квартир, также поврежден фасад здания и остекление квартир на нескольких этажах.

Кроме того, в селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль ранения получили четыре человека, двое из них дети 12 и 13 лет. Пострадавших доставили в Шебекинскую больницу.

На местах работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее были раскрыты подробности об ударе украинского БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге.

