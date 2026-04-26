06:42, 26 апреля 2026

Обломки украинского БПЛА попали в отделение кардиологии в российском городе-герое

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 25 на 26 апреля атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, обломки одного из них попали в отделение кардиологии в первой городской больнице.

В результате чего, один человек получил осколочные ранения, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, части сбитого беспилотника рухнули на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, железнодорожное полотно не повреждено. Однако возможна задержка пригородных поездов.

До этого Развожаев также рассказал о погибшем и еще трех пострадавших в результате первого за ночь налета вражеских беспилотников на город.

Всего с 21:30 25 апреля по 06:18 26 апреля над Черным морем и Севастополем силами противовоздушной обороны (ПВО), Черноморского флота и мобильных огневых групп был уничтожен 71 БПЛА ВСУ.

