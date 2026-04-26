40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

26 апреля 2026

Вратарь сборной России по водному поло заявил о готовности сыграть с Украиной
Владислав Уткин

Фото: Domenic Aquilina / NurPhoto via Getty Images

Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил о готовности сыграть с Украиной. Его слова приводит «Советский спорт».

«Когда стало известно, что сыграем со сборной Украины, мысли были такими же, как и перед любым другим матчем. Задача — выйти, показать свою игру и добиться победы. Стараемся концентрироваться на спортивной составляющей», — сказал Федотов.

Также ватерполист отметил, что отмена матча с украинцами стала для команды неожиданностью. «Может, кто-то и ожидал, либо были какие-то разговоры, но мы об этом не думали. Нам сразу сказали, что неважно, какое будет решение, мы готовимся играть. Все остальное — не важно», — заявил Федотов.

Сборная Украины отказалась играть против России 13 апреля в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. Украинской команде было присуждено техническое поражение со счетом 0:5.

    Последние новости

    «Отличный вечер в Вашингтоне!» Трампа нагнули и вывели с торжественного ужина из-за стрельбы

    В Москве восстановили уникальную Общую минею

    Вратарь сборной России заявил о готовности сыграть с Украиной

    Губернатор Вологодской области рассказал об утечке серной кислоты после атаки ВСУ

    Трампа спросили о связи покушения на него с войной в Иране

    Белоусов прибыл в КНДР

    ВСУ выпустили по России сотни беспилотников

    Россиянам порекомендовали два вида суши при похудении

    Стало известно об использовании бригады ВСУ как «пушечное мясо»

    Пассажиры пострадали из-за загоревшегося двигателя самолета

    Все новости
