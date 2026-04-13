Сборная Украины отказалась от матча с Россией на Кубке мира

16:31, 13 апреля 2026

Сборная Украины по водному поло отказалась от матча с Россией на Кубке мира
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Domenic Aquilina / NurPhoto via Getty Images

Сборная Украины по водному поло отказалась от матча с российской командой во втором дивизионе Кубка мира на Мальте. Об этом Федерация водного поло страны (ФВПУ) написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Украинцы должны были встретиться с россиянами в матче за седьмое место. При этом российский ватерполист Андрей Балакирев рассказал РИА Новости, что сборная приехала в бассейн и провела разминку перед матчем. Встреча должна была начаться 13 апреля в 16:00 по московскому времени.

В результате Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины.

Для российских ватерполистов это первый турнир под эгидой World Aquatics с 2022 года, а также первые официальные международные соревнования для российских спортсменов в игровых видах спорта после отстранения.

