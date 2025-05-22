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01:40, 22 мая 2025Россия

БПЛА атаковали еще один российский регион

Украинские БПЛА атаковали Орловскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Орловскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, звуки пролета беспилотников были слышны в Малоархангельске, Мценске и Кромском районе. Также в разных частях области прозвучало не менее четырех хлопков.

Очевидцы подчеркнули, что БПЛА летели низко — над крышами жилых домов.

Ранее жители Подольска рассказали, что в домах дрожат окна, а также работают сигнализации припаркованных машин. В свою очередь, в Домодедово наблюдались вспышки в небе, сопровождаемые характерными звуками.

Позднее жители Новомосковска Тульской области сообщили о взрывах в небе над городом.

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