Джокович приблизился к сотому титулу в карьере в одиночном разряде

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Женеве

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Женеве и приблизился к сотому титулу в карьере в одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале Джокович в двух сетах переиграл итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 39 минут. Его соперником по полуфиналу станет австралиец Алексей Попырин либо британец Кэмерон Норри.

В случае победы на турнире в Женеве 38-летний Джокович завоюет сотый титул ATP в карьере в одиночном разряде. Призовой фонд турнира в Женеве превышает 595 тысяч евро.

Джокович является рекордсменом среди мужчин по количеству титулов на турнирах серии «Большого шлема»: в активе серба 24 победы. Кроме того, он владеет рекордом по количеству недель в статусе первой ракетки мира в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428). На данный момент Джокович занимает шестое место в рейтинге ATP.