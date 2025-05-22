Эрдоган пообещал не баллотироваться на новый президентский срок

Эрдоган заявил, что не намерен снова баллотироваться в президенты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не намерен снова баллотироваться в президенты, но страна нуждается в новой конституции. Его слова передает агентство Anadolu.

«Я не собираюсь переизбираться или снова участвовать в выборах. Мы хотим новую конституцию не для себя, а для нашей страны», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция больше не может идти в будущее с конституцией, написанной путчистами (действующая конституция Турции была принята в 1982 году после военного переворота во главе с генералом Кенаном Эвреном — прим. «Ленты.ру»), и призвал принять новый основной закон, разработанный и предложенный гражданскими лицами.

Ранее Эрдоган призвал не давить на стороны украинского конфликта и не навязывать им решения. Он добавил, что приоритетом для Турции остается достижение всеобъемлющего прекращения огня и Анкара прилагает для этого все усилия.