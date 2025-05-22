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06:30, 22 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Психолог описал главный вызов для послевоенного общества

Психолог Грачев: Интеграция ветеранов конфликтов остается вызовом для общества
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Главным вызовом для послевоенного общества остается интеграция ветеранов конфликтов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). На это в интервью «Ленте.ру» указал клинический психолог, курирующий направление психологической помощи в волонтерском проекте «Личный Состав», Никита Грачев.

В связи с этим нужно создать условия, чтобы вернувшиеся с боевых действий военнослужащие смогли применить свои навыки в мирной жизни. «Ветеранам надо показать, что и в гражданской жизни они могут помогать людям, служить своей стране», — описал он.

К подобным успешным практикам интеграции ветеранов относится, к примеру, программа «Время героев». Там люди находятся в своем же круге из военнослужащих. Кроме того, она постулирует те ценности, за которые они воевали.

Ранее Никита Грачев раскрыл связь конфликта на Украине с проблемой ПТСР. Он показал, что это не является признаком исключительно современных военных действий.

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