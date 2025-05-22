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07:00, 22 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Названо главное средство для интеграции ветеранов боевых действий в общество

Психолог Грачев: Интеграции ветеранов помогает применение их опыта в жизни
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Интеграции ветеранов в общество после возвращения с боевых действий помогает применение их опыта в мирной жизни. На это в интервью «Ленте.ру» указал клинический психолог, курирующий направление психологической помощи в волонтерском проекте «Личный Состав», Никита Грачев.

«Человек адаптирует свой прошлый опыт к новой жизни, интегрируется в нее. Старый травматический опыт становится подспорьем, которое позволяет понять, что и ради чего ты делаешь», — объяснил он.

Кроме того, по словам эксперта помочь интеграции могут различные программы, где ценности ветеранов представлены. Наконец, поддержку может оказать общение с детьми. «Ветераны видят, что важные для них ценности откликаются в других людях», — добавил психолог.

Никита Грачев назвал интеграцию ветеранов одной из главных проблем послевоенного общества. По его мнению, необходимо решать ее уже во время ведения боевых действий.

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