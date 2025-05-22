Названа главная перемена в восприятии жизни у получивших боевой опыт солдат

Психолог Грачев: Ветераны конфликтов делят людей на воевавших и невоевавших

Ветераны конфликтов после возвращения к мирной жизни продолжают делить окружающих людей на воевавших и невоевавших. На это в интервью «Ленте.ру» указал клинический психолог Никита Грачев, курирующий направление психологической помощи в волонтерском проекте «Личный Состав».

«После войны восприятие других людей очень сильно меняется: их начинаешь делить на тех, кто там был, и тех, кто там не был», — отметил он, назвав главное последствие конфликта для жизни солдат.

Для ветеранов это становится важно, потому что так они пытаются найти тех, кто способен понять их переживания. Однако данное деление общества ведет к ошибке черно-белого мышления в целом, а также сложности интеграции участников боевых действий в мирную жизнь, считает психолог.

Никита Грачев также назвал главное средство для интеграции ветеранов боевых действий в общество. По его словам, важно, чтобы их навыки и умения нашли применение в мирной жизни.