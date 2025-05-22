Камеры в российском регионе начали ловить водителей с телефоном за рулем

Дорожные камеры в Подмосковье начали фиксировать использование телефона за рулем

В Подмосковье начали внедрять дорожные камеры, которые фиксируют использование мобильного телефона за рулем. Об этом телеканалу «360» рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

По его словам, около 30 камер уже научились «ловить» водителей с телефонами в руках и успешно выявили 105 таких случаев в регионе. Каждый нарушитель автоматически получает штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Данные комплексы позволят снизить риски аварий из-за невнимательности.

«Высокая тяжесть последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны, вынуждает нас работать на опережение. В комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефонов за рулем», — рассказал Сибатулин.

Ранее сообщалось, что в Сочи появятся дорожные камеры с нейросетями. Они будут оснащены системой анализа, который поможет выявлять угонщиков и водителей без прав в Сочи.