Марочко сообщил о перерезании группировки ВСУ под Красноармейском

Марочко: ВС РФ почти перерезали группировку ВСУ у Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России почти перерезали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Со взятием Новой Полтавки Вооруженные силы Российской Федерации практически перерезали группировку войск украинских боевиков, которые находятся в Красноармейске», — заявил он.

Кроме того, он сообщил о перерезании сил группировки ВСУ в Константиновке, находящийся к северо-востоку от Красноармейска.

Ранее на Украине признали расширении зоны контроля Россией в ДНР. Сообщается занятии территорий на участке между Дзержинском (украинское название — Торецк) и Красноармейском (украинское название — Покровск).