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19:06, 22 мая 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о перерезании группировки ВСУ под Красноармейском

Марочко: ВС РФ почти перерезали группировку ВСУ у Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы (ВС) России почти перерезали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Со взятием Новой Полтавки Вооруженные силы Российской Федерации практически перерезали группировку войск украинских боевиков, которые находятся в Красноармейске», — заявил он.

Кроме того, он сообщил о перерезании сил группировки ВСУ в Константиновке, находящийся к северо-востоку от Красноармейска.

Ранее на Украине признали расширении зоны контроля Россией в ДНР. Сообщается занятии территорий на участке между Дзержинском (украинское название — Торецк) и Красноармейском (украинское название — Покровск).

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