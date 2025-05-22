Названы места уничтожения беспилотников ВСУ в Подмосковье

Mash: Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Домодедове и Видном

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Места их уничтожения назвал Mash в Telegram.

По информации издания, два дрона поразили в Домодедове. Кроме того, о взрывах сообщили жители Видного.

Ранее об отражении очередной атаки ВСУ на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, средства ПВО сбили три направлявшихся к городу беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле градоначальник не привел, подчеркнув, что на местах уже работают экстренные службы.

По данным Минобороны России, с вечера 20 мая до восьми утра 22 мая дежурные военные сбили над российскими регионами 485 беспилотников. 63 из них уничтожены в Московской области.

По неподтвержденным официально данным, ВСУ задействовали в атаках тяжелые дроны-камикадзе «Лютый».