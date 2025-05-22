Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 22 мая 2025Россия

Названы места уничтожения беспилотников ВСУ в Подмосковье

Mash: Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Домодедове и Видном
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Места их уничтожения назвал Mash в Telegram.

По информации издания, два дрона поразили в Домодедове. Кроме того, о взрывах сообщили жители Видного.

Ранее об отражении очередной атаки ВСУ на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, средства ПВО сбили три направлявшихся к городу беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле градоначальник не привел, подчеркнув, что на местах уже работают экстренные службы.

По данным Минобороны России, с вечера 20 мая до восьми утра 22 мая дежурные военные сбили над российскими регионами 485 беспилотников. 63 из них уничтожены в Московской области.

По неподтвержденным официально данным, ВСУ задействовали в атаках тяжелые дроны-камикадзе «Лютый».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    В сети распространили фейковый приказ о реабилитации российских военных в КНДР

    Сломавший 38 костей звезда «Мстителей» рассказал о пережитой клинической смерти

    Лукашенко пожаловался на нехватку рабочей силы

    Топовый iPhone рекордно подешевел в России

    Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на магазин в российском регионе

    Путин наградил Симоньян орденом

    Директора Киево-Печерской лавры уволили из-за недостаточной борьбы с УПЦ

    В России назвали цель участившихся атак беспилотников ВСУ

    Трамп одержал крупную политическую победу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости