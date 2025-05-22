Идея налога на бездельников не нашла поддержки у россиян

РБК: Менее пятой части россиян поддерживает идею введения налога на бездельников

Предложение профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова о введении фиксированных налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и взноса в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) для «профессиональных бездельников» не нашло поддержки у россиян. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает портал SuperJob.

Согласились с идеей только 17 процентов, а против выступили 63 процента. В качестве возражений они задавались вопросом по поводу источника средств для уплаты налога, например, домохозяйками или взрослыми детьми. Если речь идет о доходах мужей или кормильцев, то они уже и без того обложены налогом, а значит, им придется платить дважды.

Каждый пятый опрошенный не знает, как оценить идею. Респонденты младше 35 лет относятся к ней хуже, чем те, кто старше, а среди мужчин сторонников больше, чем среди женщин — 20 процентов против 14 процентов. При этом чем выше доход, тем чаще участник опроса соглашается с предложением Сафонова.

По мнению профессора, неработающие россияне трудоспособного возраста пользуются той же инфраструктурой и теми же благами, что работающие, однако они достаются им бесплатно.

Часть из них работает неофициально, а часть не хочет ничем заниматься. В общей сложности, считает ученый, из 15 миллионов таких граждан привлечь на официальный рынок труда можно не более 1,5 миллиона человек. Что касается вовлечения в занятость раньте, то эта задача, скорее всего, нереализуема, а значит, нужно заставить их платить иным путем.

В спискок потенциальных плательщиков Сафонова попали дети богатых родителей и домохозяйки, а также лица, живущие за счет родственников и знакомых. Исключение профессор согласился сделать только для многодетных родителей или тех, кто ухаживает за инвалидами.