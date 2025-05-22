Песков ответил на вопрос о крестах на гербе России

Представитель Кремля Песков: Герб у России один, и он с крестами

Герб у России один, и он с крестами. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Герб у нас один, он, естественно, с крестами, и он такой, какой должен быть. И этот герб есть на сайте президента», — сказал Песков.

По его словам, разница в изображениях герба страны связана с их масштабированием.

22 мая администрация президента России сменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в социальных сетях. На герб вернули традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого рисунок был стилизован и вместо крестов над двуглавым орлом находились ромбы.