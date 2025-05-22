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13:04, 22 мая 2025Россия

Песков ответил на вопрос о крестах на гербе России

Представитель Кремля Песков: Герб у России один, и он с крестами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Герб у России один, и он с крестами. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Герб у нас один, он, естественно, с крестами, и он такой, какой должен быть. И этот герб есть на сайте президента», — сказал Песков.

По его словам, разница в изображениях герба страны связана с их масштабированием.

22 мая администрация президента России сменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в социальных сетях. На герб вернули традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла. До этого рисунок был стилизован и вместо крестов над двуглавым орлом находились ромбы.

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