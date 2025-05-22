Петербуржцев предупредили о коварной погоде

Синоптик Колесов: В Санкт-Петербурге ожидаются резкие скачки температуры

Жителей Санкт-Петербурга в ближайшие дни ожидает коварная погода с резкими скачками температуры. Об этом предупредил главный синоптик города Александр Колесов, пишет «Мойка78».

В основном в городе будет тепло и солнечно. Однако небольшие дожди возможны в четверг, 22 мая. Воздух в этот день прогреется до плюс 20 градусов с плюс 14, которые были накануне. В дальнейшем вероятность осадков будет минимальной, уточнил метеоролог.

В пятницу, 23 мая, ожидается потепление до плюс 24 градусов. При этом в Ленинградской области в ближайшие дни возможны ливни и грозы.

«Погода в Петербурге остается непредсказуемой и требует постоянного мониторинга. В северной Карелии, тем временем, идет снег», — заключил Колесов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «горячим бредом» и «чушью» сообщения о предстоящем «невероятно жарком лете» в Москве.