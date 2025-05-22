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04:15, 22 мая 2025Ценности

Плюс-сайз-телезвезда снялась в ярком купальнике

Плюс-сайз-телезвезда Либерти Пул показала фигуру в ярком купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @libertypoolex

Плюс-сайз-модель Либерти Пул показала фигуру в ярком купальнике. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя звезда ТВ-шоу Love Island продемонстрировала фанатам несовершенства фигуры, снявшись у бассейна в бикини розового цвета. Знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа, призвав подписчиков принимать свою естественную внешность.

«Растяжки и целлюлит — это нормально. Никто не замечает ваши несовершенства. Вы достойны загорать наравне со всеми!» — высказалась Пул в описании к посту.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова также разместила снимки в откровенном бикини.

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