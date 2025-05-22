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15:23, 22 мая 2025Экономика

Синоптик назвал невезучий российский регион

Синоптик Шувалов: В выходные с погодой не повезет жителям Западной Сибири
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Жителям Западной Сибири в предстоящие выходные, 24 и 25 мая, не повезет с погодой. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Территория в выходные попадет в тыловую часть активнейшего циклона, который придет из Казахстана. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске в субботу пойдет мокрый снег, в ночь на воскресенье ожидаются заморозки. Снег не исключен и в Тюмени.

В начале следующей недели циклон придет в Новосибирск с Барнаулом. В Горном Алтае также не обойдется без снега, но на остальной территории в основном дожди и очень низкая температура.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что жителей Санкт-Петербурга в ближайшие дни ожидает коварная погода с резкими скачками температуры. Воздух за несколько дней прогреется с плюс 14 до плюс 24 градусов Цельсия.

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