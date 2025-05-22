Shot: Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы из-за налетов беспилотников

Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы из-за налетов украинских беспилотников на столицу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, во Внуково задерживается как минимум 13 вылетов, в Домодедово — 11, прилеты в московские авиагавани тоже откладываются. Кроме того, задержки наблюдаются в Шереметьево.

В зонах ожидания сейчас много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были улететь еще ночью, но их рейсы перенесли уже несколько раз из-за плана «Ковер».

Пассажиры рейса Москва — Хургада авиакомпании Egypt Air рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что их рейс задерживается почти на 23 часа. Они должны были отправиться из Домодедово в 1:15, но вылет несколько раз переносили и в итоге назначили на 23:45.

А клиенты авиакомпании Red Sea должны были улететь в Хургаду четыре часа назад, но в итоге все еще находятся во Внуково. Отмечается, что людям не дают воду, представитель авиакомпании не отвечает на звонки.

