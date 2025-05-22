Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:29, 22 мая 2025Путешествия

Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы из-за налетов беспилотников

Shot: Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы из-за налетов беспилотников
Мария Борисова
Мария Борисова

Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы из-за налетов украинских беспилотников на столицу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, во Внуково задерживается как минимум 13 вылетов, в Домодедово — 11, прилеты в московские авиагавани тоже откладываются. Кроме того, задержки наблюдаются в Шереметьево.

В зонах ожидания сейчас много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были улететь еще ночью, но их рейсы перенесли уже несколько раз из-за плана «Ковер».

Пассажиры рейса Москва — Хургада авиакомпании Egypt Air рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что их рейс задерживается почти на 23 часа. Они должны были отправиться из Домодедово в 1:15, но вылет несколько раз переносили и в итоге назначили на 23:45.

А клиенты авиакомпании Red Sea должны были улететь в Хургаду четыре часа назад, но в итоге все еще находятся во Внуково. Отмечается, что людям не дают воду, представитель авиакомпании не отвечает на звонки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отверг требование лидеров ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

    Задержание легализовавшей миллиард рублей от сбыта наркотиков банды попало на видео

    Сотни мигрантов окружили здание в российском городе и попали на видео

    Поставки российской водки в одну страну взлетели

    Украина нанесла удар по российскому мосту

    Неизвестный оставил угрожающее послание на зеркале в туалете самолета и сорвал рейс

    Несколько продуктов оказались полезны для оздоровления сосудов

    Кремль обновил дизайн герба на сайте. Ранее Михалков возмущался, что оттуда пропали кресты

    В России ответили на названные в Киеве шаги по урегулированию конфликта на Украине

    Пьяный посетитель подмосковного кафе угрожал ножом администратору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости