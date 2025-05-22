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11:15, 22 мая 2025Экономика

Стройматериалам в России предрекли резкое подорожание

Эксперт Хабусов: Летом стройматериалы в России подорожают на 10-20 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом 2025 года строительные материалы в России могут резко подорожать — цены вырастут на 10-20 процентов. Такую динамику стоимости этого типа товаров предрек гендиректор строительно-инженерной компании EcoLife Руслан Хабусов, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, материалы, особенно в сегменте загородного строительства, дорожают каждое лето на фоне растущего спроса. «В целом по рынку летняя надбавка в 10–20 процентов по ключевым позициям выглядит устойчивой», — подчеркнул Хабусов и посоветовал приобретать такие товары до наступления пикового периода.

Руководитель по продукту компании Kastamonu Татьяна Абросимова добавила, что деревянные материалы могут подорожать сильнее всего — на 15-30 процентов.

«Спрос в летний период в строительстве всегда более активен, чем весной. В среднем к лету продажи по категориям, связанным со строительством, увеличатся на 25-28 процентов», — уточнил директор категории «Строительство» сети магазинов товаров для дома «Лемана Про» Евгений Вичерка.

Ранее стало известно, что средний чек покупки товаров для ремонта в России за последние 12 месяцев уже вырос на 5,7 процента, до 4,38 тысячи рублей.

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