Туристку задержали, раздели и заставили провести ночь в тюрьме США по нелепой причине

DM: Туристку задержали в США и бросили в тюрьму из-за количества одежды

Туристку из Австралии задержали сотрудники пограничной службы Соединенных Штатов Америки (США) и по нелепой причине бросили в тюрьму, где досмотрели, раздели и заставили провести ночь среди заключенных. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

По данным источника, 25-летняя экс-сотрудница полиции из Нового Южного Уэльса, Австралия, Никки Сарукос прилетела вместе с матерью в США через Гонолулу, Гавайи, чтобы навестить мужа-военного. Однако из-за большого багажа ее задержали сотрудники пограничной службы.

«Они допросили меня и заявили, что из-за количества одежды в моем чемодане я намерена просрочить визу ESTA (электронная система авторизации путешествий, которая позволяет гражданам определенных стран въезжать в США без визы — прим. «Лента.ру»). На что я ответила, что у меня есть обратный билет домой», — рассказала Сарукос.

После допроса пограничники отпустили мать девушки, а ее заковали в наручники, объявив, что ей отказано во въезде в США и на следующее утро ее депортируют в Австралию. Затем Сарукос отправили в федеральную тюрьму, где раздели догола и выдали форму для заключенных. Ночь она провела без сна с настоящими преступниками, осужденными за убийство.

На данный момент муж девушки пытается уволиться из вооруженных сил США, чтобы переехать в Австралию. «Я больше не хочу возвращаться в Соединенные Штаты», — призналась Сарукос.

Ранее безбилетный пассажир пробрался в самолет авиакомпании Delta Airlines по чужим данным и угодил в тюрьму. Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Солт-Лейк-Сити в Техас, США.