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19:15, 22 мая 2025Россия

Украина совершила массированную атаку на российский регион

Брянский губернатор Богомаз: Четыре БПЛА ВСУ уничтожены в небе над регионом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина совершила массированную атаку на Брянскую область — сразу четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в небе над регионом. Об этом сообщил в Telegram брянский губернатор Александр Богомаз.

Как рассказал чиновник, все беспилотники были уничтожены системой противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.

Отдельно он поблагодарил за выполненную работу подразделения Минобороны.

Как сообщалось ранее, с вечера вторника, 20 мая, по утро четверга, 22 мая, ВСУ провели массированный налет беспилотных летательных аппаратов на территории российских регионов, расположенных вне зоны СВО — было сбито почти 500 дронов самолетного типа.

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