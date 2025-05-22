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20:26, 22 мая 2025Мир

В ЕС назвали абсурдом санкции против России

Премьер Венгрии Орбан: Разработка новых санкций ЕС против России — это абсурд
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Разработка новых санкций Европейским союзом (ЕС) против России, включая энергетический сектор, является не более чем абсурдом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

«Энергетическая угроза со стороны Украины возросла. Вчера министры иностранных дел европейских стран собирались в Брюсселе, где обсуждали очередной пакет санкций. Очевидно, что брюссельские бюрократы перешли к абсурдной энергетической политике», — указал глава правительства.

Орбан добавил, что сотрудничество с Россией имеет много выгод и позволит европейцам снизить стоимость жизни. Однако он резюмировал, что это не интересует европейских чиновников, которые придерживаются своих интересов.

Ранее Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз представляет большую опасность для Венгрии и противоречит ее национальным интересам. Премьер Венгрии добавил, что членство Киева в ЕС принесет Венгрии ряд проблем. К числу таковых он отнес в том числе риски массовой миграции из соседней страны.

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