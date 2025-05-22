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18:49, 22 мая 2025Бывший СССР

В Казахстане обеспокоились «Бомбардиро Крокодило»

Комитет по охране прав детей Казахстана захотел запретить «Бомбардиро Крокодило»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Fluffy Meme / YouTube

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана выразил обеспокоенность распространением сгенерированными нейросетями животных и вымышленных итальянских слов, в частности «Бомбардиро Крокодило» и «Тралалеро Тралала». Об этом сообщает Tengri News.

«Под видом безобидных видео детям навязываются искаженные образы, вызывающие тревогу, провоцирующие агрессию и подрывающие базовые нравственные ценности», — указано в заявлении Комитета.

В ведомстве добавили, что новые форматы медиаконтента могут создавать риски для психического благополучия несовершеннолетних, и обратились к родителям с призывом быть внимательными к тому, какие темы смотрят и обсуждают дети в интернете.

Ранее в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Бомбардиро Крокодило», под которым житель Калужской области собирается выпускать цифровые публикации, полиграфию, канцелярские товары, сувениры и оказывать медиауслуги.

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