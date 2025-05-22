В российском городе в квартире многодетной женщины-инвалида упал потолок

В Прокопьевске в квартире женщины-инвалида с тремя детьми обвалился потолок

В Прокопьевске Кемеровской области в квартире многодетной женщины-инвалида обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Прокис» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Союзная, 35. По словам брата хозяйки квартиры, если бы не натяжной потолок, конструкция могла бы упасть на головы детям, которых у женщины трое, причем двое из них несовершеннолетние. На сделанных им снимках можно увидеть отвалившиеся куски стен, а также части рухнувшего потолка, которые продавили натяжной потолок.

«Дом очень старый, построенный немцами-военнопленными, полы проваливаются в подвал, и, похоже, сам дом скоро рухнет. Хочу, чтобы (..) обратили внимание и помогли с жильем, им срочно нужно переехать», — рассказал мужчина.

Ранее в этот же день стало известно, что в одной из школ Красного Сулина рухнул потолок перед последним звонком.