В российском регионе ФСБ задержала подростков за подготовку преступления по заданию Киева

В Тверской области ФСБ задержала двоих подростков за подготовку поджога здания

В Тверской области сотрудники ФСБ задержали двоих подростков за подготовку поджога здания Минобороны России по заданию Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанными оказались граждане России 2008 и 2011 годов рождения. Они стали фигурантами уголовного дела по статьям 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта») и 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

По версии следствия, преступление должно было произойти в преддверии Дня Победы. В телефонах школьников нашли переписку с куратором, присягу запрещенной в России украинской террористической организации, а также видео с объектами нападений и изготовлением средств террора.