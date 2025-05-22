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16:29, 22 мая 2025Бывший СССР

ВС России закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС России закрепились в двух селах у границы Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации закрепились в двух селах на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле. Оба села уже наполовину находятся под контролем российских войск. В запорожском селе Темировка уже ждут прихода русской армии», — рассказал Рогов.

По его словам, бои начались за последний участок границы Запорожской области и ДНР, который все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что ВС России активно продвинулись на константиновском направлении в ДНР. По информации Telegram-канала, российские войска заняли на константиновском направлении населенные пункты Александрополь и Новооленовку. ВС России также активно наступают в районе поселка Заря и села Яблоневка при поддержке дронов.

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