ВС России закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС России закрепились в двух селах у границы Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации закрепились в двух селах на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска закрепились в селах Новополь и Зеленое Поле. Оба села уже наполовину находятся под контролем российских войск. В запорожском селе Темировка уже ждут прихода русской армии», — рассказал Рогов.

По его словам, бои начались за последний участок границы Запорожской области и ДНР, который все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что ВС России активно продвинулись на константиновском направлении в ДНР. По информации Telegram-канала, российские войска заняли на константиновском направлении населенные пункты Александрополь и Новооленовку. ВС России также активно наступают в районе поселка Заря и села Яблоневка при поддержке дронов.