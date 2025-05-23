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13:24, 23 мая 2025Ценности

Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль

Актриса Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Andrea Cremascoli / GC Images / Getty Images

Британская актриса Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает People.

35-летняя звезда «Гарри Поттера» попала в объектив папарацци во время ужина в одном из ресторанов французского курорта. Знаменитость запечатлели в клетчатом платье длины макси и солнцезащитных очках. Кроме того, ранее Уотсон подловили в аэропорту Ниццы: она была одета в черный твидовый жакет и белую юбку с цветочным принтом.

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Известно, что в последний раз Уотсон выходила на ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в 2013 году.

В мае 2024 года другая звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатов. Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя, поделился треком под названием hOLDing On. В песне Фелтон называет себя «просто парнем на скейтборде». «Я все еще заставляю твое сердце пропускать удары, как и когда тебе было 17», — говорится в одной из строчек композиции. Поклонники «Гарри Поттера» предположили, что слова являются отсылкой к актрисе Эмме Уотсон, которая ранее признавалась, что в подростковые годы была влюблена в актера.

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