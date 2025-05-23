Актриса Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль

Британская актриса Эмма Уотсон впервые за 12 лет приехала на Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает People.

35-летняя звезда «Гарри Поттера» попала в объектив папарацци во время ужина в одном из ресторанов французского курорта. Знаменитость запечатлели в клетчатом платье длины макси и солнцезащитных очках. Кроме того, ранее Уотсон подловили в аэропорту Ниццы: она была одета в черный твидовый жакет и белую юбку с цветочным принтом.

Известно, что в последний раз Уотсон выходила на ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в 2013 году.

В мае 2024 года другая звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатов. Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя, поделился треком под названием hOLDing On. В песне Фелтон называет себя «просто парнем на скейтборде». «Я все еще заставляю твое сердце пропускать удары, как и когда тебе было 17», — говорится в одной из строчек композиции. Поклонники «Гарри Поттера» предположили, что слова являются отсылкой к актрисе Эмме Уотсон, которая ранее признавалась, что в подростковые годы была влюблена в актера.