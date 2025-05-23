Губернатор российского региона обратился с одной просьбой после крушения вертолета

Орловский глава Клычков: Людям нельзя публиковать фото после ЧП с вертолетом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям с одной просьбой после крушения вертолета на территории Урицкого района. Он напомнил людям, что нельзя публиковать фото- и видеоматериалы с места чрезвычайного происшествия (ЧП). Свой призыв глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.

Клычков заверил, что сейчас сотрудники правоохранительных органов начали работу на месте крушения.

Он подчеркнул, что угроз для жителей поселка Нарышкино нет.

По словам орловского губернатора, возможным распространением снимков и видео с места происшествия граждане «помогают врагу».

В пятницу, 23 мая, стало известно, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе поселка Нарышкино в Орловской области. По предварительной информации, двух пилотов спасти не удалось.

