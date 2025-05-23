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14:51, 23 мая 2025Россия

Стало известно о крушении вертолета в российском регионе

Вертолет потерпел крушение в районе поселка Нарышкино в Орловской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Вертолет потерпел крушение в районе поселка Нарышкино в Орловской области. Об этом стало известно изданию Baza, подробный комментарий по происшествию в российском регионе был опубликован в Telegram-канале.

По сведениям издания, инцидент с воздушным транспортом случился днем. Очевидцы поделились, что после падения вертолета начался пожар.

Люди также отметили, что слышали взрывы. Власти Орловской области пока ситуацию не комментировали.

Как пишет Telegram-канал Shot, к месту были направлены экстренные службы. О судьбе пилотов ничего неизвестно.

До этого сообщалось, что в Московской области следователи устанавливают обстоятельства падения легкомоторного самолета.

Информации о пострадавших тогда не поступало.

ЖЗЛ
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