Появились кадры с места крушения вертолета в российском регионе

Появилось видео с места крушения вертолета в Орловской области. Ролик опубликовала Baza в Telegram-канале.
На кадрах можно увидеть возвышающийся над частными домами густой черный дым. Автор ролика за кадром также сообщает о продолжающихся взрывах в районе, предположительно, места крушения вертолета.
По данным канала, происшествие произошло в районе поселка Нарышкино в Урицком районе российского региона.
Об инциденте с бортом стало известно днем в пятницу, 23 мая. Очевидцы сообщили о начавшемся пожаре. Других деталей произошедшего на данный момент нет.