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14:58, 23 мая 2025Россия

Появились кадры с места крушения вертолета в российском регионе

Опубликованы кадры с места крушения вертолета в Орловской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с места крушения вертолета в Орловской области. Ролик опубликовала Baza в Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть возвышающийся над частными домами густой черный дым. Автор ролика за кадром также сообщает о продолжающихся взрывах в районе, предположительно, места крушения вертолета.

По данным канала, происшествие произошло в районе поселка Нарышкино в Урицком районе российского региона.

Об инциденте с бортом стало известно днем в пятницу, 23 мая. Очевидцы сообщили о начавшемся пожаре. Других деталей произошедшего на данный момент нет.

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