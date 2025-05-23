Появились кадры с места крушения вертолета в российском регионе

Опубликованы кадры с места крушения вертолета в Орловской области

Появилось видео с места крушения вертолета в Орловской области. Ролик опубликовала Baza в Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть возвышающийся над частными домами густой черный дым. Автор ролика за кадром также сообщает о продолжающихся взрывах в районе, предположительно, места крушения вертолета.

По данным канала, происшествие произошло в районе поселка Нарышкино в Урицком районе российского региона.

Об инциденте с бортом стало известно днем в пятницу, 23 мая. Очевидцы сообщили о начавшемся пожаре. Других деталей произошедшего на данный момент нет.