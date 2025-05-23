Стало известно о погибших при крушении вертолета в российском регионе

Mash: При падении вертолета в Орловской области погибли два человека

При крушении вертолета в Орловской области погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, погибшие — пилот и бортмеханик.

Отмечается, что вертолет летел в сторону Смоленской области, где находится аэродром базирования в Вяземском районе. По предварительным данным, причиной падения стал отказ двигателя.

О ЧП стало известно ранее 23 мая. Очевидцы поделились, что после падения вертолета начался пожар. Люди также отметили, что слышали взрывы. Власти Орловской области пока ситуацию не комментировали.