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15:08, 23 мая 2025Россия

Стало известно о погибших при крушении вертолета в российском регионе

Mash: При падении вертолета в Орловской области погибли два человека
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При крушении вертолета в Орловской области погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, погибшие — пилот и бортмеханик.

Отмечается, что вертолет летел в сторону Смоленской области, где находится аэродром базирования в Вяземском районе. По предварительным данным, причиной падения стал отказ двигателя.

О ЧП стало известно ранее 23 мая. Очевидцы поделились, что после падения вертолета начался пожар. Люди также отметили, что слышали взрывы. Власти Орловской области пока ситуацию не комментировали.

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