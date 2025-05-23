Туристы спасались бегством во время крушения 650-летней башни в Китае и попали на видео

Global Times: 650-летняя башня Фэнъян рухнула под ноги туристам в Китае

650-летняя барабанная башня Фэнъян, популярная у туристов в Китае, рухнула под ноги очевидцам и попала на видео. Ролик распространился в TikTok, на что обратило внимание The Global Times.

На кадрах видно, как туристы спасались бегством во время крушения крыши исторического здания династии Мин. Свидетели происшествия сравнили обломки черепицы, осыпающиеся на площадь, с водопадом.

Спасатели и полицейские эвакуировали людей с места крушения — пострадавших нет. На данный момент ведется расследование о причинах инцидента.

Уточняется, что барабанная башня была построена в 1375 году. Управление по туризму Фэнъяна отметило, что с 2017 года периодически происходили падения черепицы с крыши и повреждения карнизных досок. Поэтому в сентябре 2023 года начался ремонт здания, который был завершен в марте 2024 года.

Ранее многоэтажное здание в городе Бангкоке, Таиланд, рухнуло во время мощного землетрясения. На попавших в сеть кадрах можно увидеть, как почти достроенный небоскреб разрушается и падает, разлетаясь облаком строительной пыли.