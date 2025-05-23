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22:50, 22 мая 2025Бывший СССР

Украинские подростки сочли будущее страны безнадежным

Каждый четвертый украинский подросток заявил о своем желании покинуть страну
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Покинуть Украину желает каждый четвертый опрошенный подросток. Такие данные значатся в исследовании фонда жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены, они приводятся на официальном сайте фонда.

В опросе приняли участие 5089 подростков от 13 до 16 лет. 45 процентов из них заявили, что хотели бы остаться на Украине, 25 процентов выразили желание покинуть страну в будущем, 14 процентов пока не определились, а еще 11 процентов предпочли не отвечать на этот вопрос.

Самыми популярными причинами миграции стали желание увидеть мир, факторы безопасности и «безнадежность будущего страны». В хорошее будущее Украины верят 60 процентов опрошенных.

Ранее украинские чиновники выразили сомнение в том, что беженцы вернутся в страну после завершения конфликта.

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