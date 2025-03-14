На Украине сделали мрачный прогноз о беженцах

Politico: Украинские чиновники сомневаются в возвращении беженцев на родину

Украинские чиновники и политики сомневаются, что беженцы, покинувшие республику, вернутся домой, даже после окончания конфликта. Их слова передает Politico.

«Я думаю, что большинство украинцев, которые бежали, уехали навсегда, и мы не можем рассчитывать на то, что они вернутся», — заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, многие семьи взвесят плюсы и минусы от возвращения и продолжения миграции и сделают выбор не в пользу Украины.

Депутат Верховной Рады Николай Княжицкий заявил, что у правительства страны нет никакой поддержки для беженцев внутри страны, отчего эти люди вынуждены были покинуть Украину. По его словам, власти не справились с предоставлением жилья.

Ранее украинский демограф Элла Либанова сообщила, что одной из задач украинских властей для сохранения демографических перспектив станет попытка отговорить оставшихся в стране после начала боевых действий мужчин, чтобы они не воссоединялись с женами и детьми, уехавшими за рубеж.