В фонде Зеленской назвали число желающих покинуть Украину детей

Фонд Зеленской: Из Украины хочет эмигрировать каждый четвертый ребенок

Каждый четвертый ребенок хочет эмигрировать из Украины. Число желающих покинуть страну детей и подростков назвали аналитики фонда первой леди Украины Елены Зеленской.

«Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает возможность эмиграции за границу. При этом большинство родителей хотели бы, чтобы их дети остались на Украине», — говорится в исследовании.

Отмечается, что 80 процентов молодых украинцев готовы покинуть страну ради более широких возможностей, 64 процента — из желания путешествовать, и еще 40 руководствуется получением образования или улучшением собственной безопасности.

Ранее Елена Зеленская заявила, что новое поколение украинцев будет говорить исключительно на украинском. При этом они не будут знать того, что им «не нужно знать», добавила она.